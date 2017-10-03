Свердловские безработные игнорируют биржи труда

По состоянию на 1 сентября 2017 года, общая численность жителей Свердловской области, не имеющих работу, но активно ищущих ее, классифицируемых по методологии Международной организации труда (МОТ) как безработные, составила 116,7 тыс. человек (уровень безработицы составляет 5,4%). При этом в службах занятости официально зарегистрированы только 28 тыс. 066 человек (около 24% от общего числа). Остальные свердловчане отказываются обращаться на биржу труда.Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев заявил УрБК, что подобная ситуация характерна не только для Свердловской области, но и для всей страны. Люди просто не видят смысла регистрироваться в центрах занятости или не могут этого сделать по объективным причинам.«Немалое число сотрудников вынуждены увольняться с формулировкой «по собственному желанию». У работодателя, даже если компания закрывается или вынуждена сокращать часть сотрудников, всегда есть достаточное количество рычагов воздействия на увольняемого, чтобы заставить его уйти самостоятельно именно с такой формулировкой, чтобы избежать обязанности выплачивать двукратный оклад. Это лишает безработного шансов оформить свой статус официально», — сообщил Алексей Коренев.Другая причина — мизерные суммы выплаты. Несмотря на то, что формально биржа труда должна выплачивать первые три месяца после увольнения (при условии непрерывного стажа на последнем месте работы не менее 26 мес.) 75% от среднемесячного заработка, 60% — в следующие четыре месяца и по 45% последующие месяцы, фактически сумма выплат ограничена 4,9 тыс. руб. Вне зависимости от того, какая официальная зарплата была у безработного до увольнения. На фоне нынешних цен, стоимости ЖКУ, транспортных расходов эта сумма кажется несущественной.«Кроме того, люди понимают, что вероятность найти работу, адекватную опыту, образованию и квалификации, с помощью центра занятости невысока. Как показывает реальный опыт, биржи труда чаще всего неспособны найти даже что-то, примерно соответствующее запросам соискателя, предлагая чаще всего общественные работы или что-то совсем низкоквалифицированное, чтобы со спокойной душой снять его с учета, повысив статистические показатели. Если соискатель трижды откажется от предложенной вакансии (а предложить ему в силу отсутствия хороших рабочих мест могут все что угодно, вплоть до работы дворником или грузчиком), он автоматически теряет официальный статус безработного и попадает уже в список «добровольных тунеядцев», — рассказал Алексей Коренев.Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова ранее также заявила, что люди не идут в центры занятости, потому что не видят в этом смысла.«Вакансий мало, зарплаты низкие, работа предлагается непрестижная и в основном в муниципальных структурах. Предложений в коммерческом бизнесе почти нет. Поэтому в службу чаще обращается молодежь, плохо знающая рынок, и люди предпенсионного возраста», — заявила Мария Игнатова.Отметим, что в настоящее время департамент по труду и занятости Свердловской области предлагает 36 тыс. 004 вакансии (из них 56% — по рабочим профессиям). Средняя заработная плата, которую предлагают соискателям, в январе-августе 2017 года составила 16,2 тыс. руб. Для сравнения, средняя зарплата в среднем по региону в июле 2017 года составила 33 тыс. 061 руб.Большинство предложений на свердловских биржах действительно связаны с низкоквалифицированным трудом. В январе-июне 2017 года в регионе было 12 тыс. 640 вакансий подсобного рабочего, 4 тыс. 510 — уборщика производственных и служебных помещений, 2 тыс. 979 — водителя автомобиля, 2 тыс. 796 — специалиста, 2 тыс. 202 — дворника, 1 тыс. 699 — штукатура, 1 тыс. 551 — кондуктора общественного транспорта.Между тем в Свердловской области сохраняются предпосылки для нового витка безработицы. В январе-июле 2017 года уральские организации подали сведения о массовом увольнении 7 тыс. 374 человек. Еще 9 тыс. 714 человек попали под индивидуальные сокращения. В настоящее время в режиме неполной занятости трудится 11 тыс. 240 работников.