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С начала 2017 года количество жалоб на МФО выросло на 21%

УрБК, Москва, 03.10.2017. За восемь месяцев 2017 года общее количество жалоб на микрофинансовый рынок выросло на 21% по сравнению с тем же временным отрезком прошлого года. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты.



«Рост (количества жалоб на МФО, — прим. ред.) все-таки несколько меньше, чем по финансовому рынку в целом. Безусловно, это неплохо, потому что в прошлом году жалобы на МФО росли опережающими темпами. И за год доля жалоб на микрофинансовые организации в общем объеме жалоб на некредитные финансовые организации выросла с 11% до 13%. В этом году она снижается. Это позитивный сигнал», — сказал эксперт.



По словам М. Мамуты, жалуются далеко не все недовольные клиенты. По его данным, так или иначе, оставляет жалобу в среднем каждый пятый клиент микрофинансовой компании или иного участника финансового рынка.



М. Мамута обратил внимание, что самая значимая часть в общем объеме жалоб на МФО приходится «на высокую процентную ставку, слишком высокий уровень долга и на то, что, с точки зрения потребителя, некорректно взыскивается долг».



Тем не менее доля жалоб на высокий уровень долга снижается, причем достаточно быстрыми темпами. По мнению М. Мамуты, это говорит о том, что регуляторные ограничения, введенные для МФО, «работают и работают на позитив».

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