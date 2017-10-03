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АСВ выставило на продажу площади в БЦ «Нахимов» за 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Агентство по страхования вкладов (АСВ) выставила на продажу 2,2 тыс. кв. м. коммерческих площадей в бизнес-центре «Нахимов» в центре Екатеринбурга за 200 млн руб.



Как сообщается на официальном сайте АСВ, организация продает 100% акций ООО «Нахимов», владеющего указанными площадями, в число которых входят офисы, подвальные и технические помещения.



Напомним, «Нахимов» — 14-этажный бизнес-центр класса В+ общей площадью 4 126 кв. м., расположенный в центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, 9а. Его строительство было начато в 2006 году, однако в эксплуатацию БЦ был сдан только в 2011 году.



Следует отметить, что это не первая попытка АСВ продать актив, приобретенный в 2012 году в результате санации «Свердловского губернского банка». Однако желающих приобрести бизнес-центр с устаревшей концепцией и практически без парковки до сих пор не нашлось.

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