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АСВ выставило на продажу площади в БЦ «Нахимов» за 200 млн рублей
3 октябрь 2017 (15:36)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Агентство по страхования вкладов (АСВ) выставила на продажу 2,2 тыс. кв. м. коммерческих площадей в бизнес-центре «Нахимов» в центре Екатеринбурга за 200 млн руб.
Как сообщается на официальном сайте АСВ, организация продает 100% акций ООО «Нахимов», владеющего указанными площадями, в число которых входят офисы, подвальные и технические помещения.
Напомним, «Нахимов» — 14-этажный бизнес-центр класса В+ общей площадью 4 126 кв. м., расположенный в центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, 9а. Его строительство было начато в 2006 году, однако в эксплуатацию БЦ был сдан только в 2011 году.
Следует отметить, что это не первая попытка АСВ продать актив, приобретенный в 2012 году в результате санации «Свердловского губернского банка». Однако желающих приобрести бизнес-центр с устаревшей концепцией и практически без парковки до сих пор не нашлось.
Как сообщается на официальном сайте АСВ, организация продает 100% акций ООО «Нахимов», владеющего указанными площадями, в число которых входят офисы, подвальные и технические помещения.
Напомним, «Нахимов» — 14-этажный бизнес-центр класса В+ общей площадью 4 126 кв. м., расположенный в центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, 9а. Его строительство было начато в 2006 году, однако в эксплуатацию БЦ был сдан только в 2011 году.
Следует отметить, что это не первая попытка АСВ продать актив, приобретенный в 2012 году в результате санации «Свердловского губернского банка». Однако желающих приобрести бизнес-центр с устаревшей концепцией и практически без парковки до сих пор не нашлось.
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