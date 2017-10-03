Кризис

За год число интернет-запросов о микрокредитах в Свердловской области выросло в 1,6 раза

В I полугодии 2017 года количество запросов жителей Свердловской области в интернете о микрокредитах выросло на 63% в годовом выражении. Такие данные совместного исследования приводят компании Google и Ipsos.



Кроме того, за указанный период количество запросов о банковских картах выросло на 65%, лизинг — 48%.



В целом аналитики отмечают, что в течение пяти лет самый высокий интерес был к кредитам, а с весны 2017 года начало расти число запросов про ипотеку.

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