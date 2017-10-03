Кризис

За год число интернет-запросов о микрокредитах в Свердловской области выросло в 1,6 раза

3 октябрь 2017 (15:16)

В I полугодии 2017 года количество запросов жителей Свердловской области в интернете о микрокредитах выросло на 63% в годовом выражении. Такие данные совместного исследования приводят компании Google и Ipsos.

Кроме того, за указанный период количество запросов о банковских картах выросло на 65%, лизинг — 48%.

В целом аналитики отмечают, что в течение пяти лет самый высокий интерес был к кредитам, а с весны 2017 года начало расти число запросов про ипотеку.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...