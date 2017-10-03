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Суд рассмотрит иск о банкротстве застройщика ЖК «Вивальди» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ЗАО «Строительно-монтажное управление №3» («СМУ-3», Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 2 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Мечел-Сервис», сумма исковых требований составляет 1 млн 904 тыс. руб.



Напомним, ЗАО «СМУ-3» занимается строительством зданий промышленного и социального назначения, жилой и коммерческой недвижимости. Среди объектов компании в Екатеринбурге — жилые комплексы «Да Винчи», «Вивальди», «Аристократъ».

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