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За год число интернет-запросов о микрокредитах в Свердловской области выросло в 1,6 раза
3 октябрь 2017 (14:29)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. В I полугодии 2017 года количество запросов жителей Свердловской области в интернете о микрокредитах выросло на 63% в годовом выражении. Такие данные совместного исследования приводят компании Google и Ipsos.
Кроме того, за указанный период количество запросов о банковских картах выросло на 65%, лизинг — 48%.
В целом аналитики отмечают, что в течение пяти лет самый высокий интерес был к кредитам, а с весны 2017 года начало расти число запросов про ипотеку.
Кроме того, за указанный период количество запросов о банковских картах выросло на 65%, лизинг — 48%.
В целом аналитики отмечают, что в течение пяти лет самый высокий интерес был к кредитам, а с весны 2017 года начало расти число запросов про ипотеку.
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