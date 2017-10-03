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Суд обязал администрацию Верх-Нейвинского ГО утвердить схему размещения рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Невьянская городская прокуратура выявила нарушения требований федерального законодательства при согласовании размещения рекламных конструкций в деятельности администрации городского округа Верх-Нейвинский.



Установлено, что администрацией городского округа не разработана и не утверждена схема размещения рекламных конструкций, что означает невыполнение администрацией обязанностей, установленных федеральными законами «О рекламе» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предписывающих разработать и утвердить схему в срок до 1 января 2014 года.



«Отсутствие утвержденной схемы размещения рекламных конструкций влечет нарушение прав субъектов предпринимательской деятельности, поскольку исключает законную возможность получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а, соответственно, и возможность распространения наружной рекламы на территории муниципалитета», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По результатам проверки прокуратура области в Арбитражный суд Свердловской области направила заявление о признании бездействия администрации городского округа Верх-Нейвинский незаконным и возложении обязанности на администрацию муниципалитета разработать и утвердить данную схему.



Решением Арбитражного суда Свердловской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебный акт в законную силу не вступил.

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