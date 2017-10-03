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УБРиР запускает Samsung Рay для держателей карт Visa

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов Samsung смогут оплачивать свои покупки с помощью сервиса Samsung Pay. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



По словам директора департамента розничных услуг УБРиР Алексея Овчинникова, новый сервис соответствует стратегии развития розничного направления УБРиР.



«Наша ключевая идея — повышение качества обслуживания клиентов и удовлетворение их потребностей. Анализ обратной связи и статистика по банковским операциям однозначно указывают на то, что клиенты все больше используют дистанционные каналы для приобретения товаров и услуг и проявляют повышенный интерес к технологиям бесконтактных платежей по картам. Поэтому процесс запуска высокотехнологичных сервисов в УБРиР непрерывен», — отметил А. Овчинников.



«Мы рады объявить о сотрудничестве Samsung Pay с УБРиР и приветствовать клиентов банка, ведь именно по их инициативе он запускает поддержку платежного сервиса Samsung. Тысячи новых пользователей Samsung Pay ждет современный, удобный и безопасный способ оплаты, даже когда под рукой нет кошелька», — прокомментировал глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.



Samsung Pay — это безопасный и удобный мобильный платежный сервис. Благодаря поддержке двух технологий NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission), Samsung Pay принимается к оплате буквально везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе.



Также отметим, что в Samsung Pay имеется несколько уровней безопасности: вместо реального номера карты используется специальный цифровой код — токен, а для совершения покупки требуется авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду приложения. Защиту данных Samsung Pay обеспечивает встроенная система безопасности Samsung KNOX.

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