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УБРиР запускает Samsung Рay для держателей карт Visa
3 октябрь 2017 (13:48)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов Samsung смогут оплачивать свои покупки с помощью сервиса Samsung Pay. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
По словам директора департамента розничных услуг УБРиР Алексея Овчинникова, новый сервис соответствует стратегии развития розничного направления УБРиР.
«Наша ключевая идея — повышение качества обслуживания клиентов и удовлетворение их потребностей. Анализ обратной связи и статистика по банковским операциям однозначно указывают на то, что клиенты все больше используют дистанционные каналы для приобретения товаров и услуг и проявляют повышенный интерес к технологиям бесконтактных платежей по картам. Поэтому процесс запуска высокотехнологичных сервисов в УБРиР непрерывен», — отметил А. Овчинников.
«Мы рады объявить о сотрудничестве Samsung Pay с УБРиР и приветствовать клиентов банка, ведь именно по их инициативе он запускает поддержку платежного сервиса Samsung. Тысячи новых пользователей Samsung Pay ждет современный, удобный и безопасный способ оплаты, даже когда под рукой нет кошелька», — прокомментировал глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.
Samsung Pay — это безопасный и удобный мобильный платежный сервис. Благодаря поддержке двух технологий NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission), Samsung Pay принимается к оплате буквально везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе.
Также отметим, что в Samsung Pay имеется несколько уровней безопасности: вместо реального номера карты используется специальный цифровой код — токен, а для совершения покупки требуется авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду приложения. Защиту данных Samsung Pay обеспечивает встроенная система безопасности Samsung KNOX.
По словам директора департамента розничных услуг УБРиР Алексея Овчинникова, новый сервис соответствует стратегии развития розничного направления УБРиР.
«Наша ключевая идея — повышение качества обслуживания клиентов и удовлетворение их потребностей. Анализ обратной связи и статистика по банковским операциям однозначно указывают на то, что клиенты все больше используют дистанционные каналы для приобретения товаров и услуг и проявляют повышенный интерес к технологиям бесконтактных платежей по картам. Поэтому процесс запуска высокотехнологичных сервисов в УБРиР непрерывен», — отметил А. Овчинников.
«Мы рады объявить о сотрудничестве Samsung Pay с УБРиР и приветствовать клиентов банка, ведь именно по их инициативе он запускает поддержку платежного сервиса Samsung. Тысячи новых пользователей Samsung Pay ждет современный, удобный и безопасный способ оплаты, даже когда под рукой нет кошелька», — прокомментировал глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.
Samsung Pay — это безопасный и удобный мобильный платежный сервис. Благодаря поддержке двух технологий NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission), Samsung Pay принимается к оплате буквально везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе.
Также отметим, что в Samsung Pay имеется несколько уровней безопасности: вместо реального номера карты используется специальный цифровой код — токен, а для совершения покупки требуется авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду приложения. Защиту данных Samsung Pay обеспечивает встроенная система безопасности Samsung KNOX.
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