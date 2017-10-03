Новости дня
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стал членом международной ассоциации конгрессов и конференций
3 октябрь 2017 (13:25)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. «Уральский выставочный центр» — МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стал членом международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) в статусе «Конгресс-бюро Свердловской области». Об этом сообщает департамент информполитики региона.
«Это позволяет компании выступать в качестве заявителя на международные мероприятия в интересах всего региона. На сегодняшний день ICCA является одним из крупнейших и наиболее значимых профессиональных сообществ в мире, включает более 950 членов в 88 различных странах», — пояснили в департаменте.
Как рассказал генеральный директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов, подтверждающее письмо было получено 29 сентября. Теперь выставочный центр имеет доступ к обширному информационному ресурсу ICCA, к базам участников, мероприятий, подрядчиков, а это — возможность участвовать в конкурсах и размещать заявки на организацию мероприятий.
«Благодаря этому МВЦ попадает в реестр профессиональных организаторов мероприятий. Мы можем выбирать, где участвовать и заявляться самим. Сама площадка Екатеринбург-ЭКСПО также попала в реестр и доступна к выбору другим участникам. В планах МВЦ — привлекать международные конференции и конгрессы, которые проводятся корпорациями и международными профессиональными организациями», — пояснил И. Данилов.
Напомним, в календаре мероприятий МВЦ на октябрь — туристическая выставка Expotravel, 100+ Forum Russia, открытый чемпионат Сибири и Урала по бодибилдингу, гастрономический фестиваль «Рыба-Дичь», выставка «Горное дело». Крупнейшим мероприятием ноября станет чемпионат WorldSkills Hi-Tech, который пройдет на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» с 3 по 7 ноября.
«Это позволяет компании выступать в качестве заявителя на международные мероприятия в интересах всего региона. На сегодняшний день ICCA является одним из крупнейших и наиболее значимых профессиональных сообществ в мире, включает более 950 членов в 88 различных странах», — пояснили в департаменте.
Как рассказал генеральный директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов, подтверждающее письмо было получено 29 сентября. Теперь выставочный центр имеет доступ к обширному информационному ресурсу ICCA, к базам участников, мероприятий, подрядчиков, а это — возможность участвовать в конкурсах и размещать заявки на организацию мероприятий.
«Благодаря этому МВЦ попадает в реестр профессиональных организаторов мероприятий. Мы можем выбирать, где участвовать и заявляться самим. Сама площадка Екатеринбург-ЭКСПО также попала в реестр и доступна к выбору другим участникам. В планах МВЦ — привлекать международные конференции и конгрессы, которые проводятся корпорациями и международными профессиональными организациями», — пояснил И. Данилов.
Напомним, в календаре мероприятий МВЦ на октябрь — туристическая выставка Expotravel, 100+ Forum Russia, открытый чемпионат Сибири и Урала по бодибилдингу, гастрономический фестиваль «Рыба-Дичь», выставка «Горное дело». Крупнейшим мероприятием ноября станет чемпионат WorldSkills Hi-Tech, который пройдет на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» с 3 по 7 ноября.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- WorldSkills Hi-Tech Russia пройдет на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО»
- Оператором чемпионата WorldSkills Hi-Tech Russia в Екатеринбурге стало ОАО «Уральский выставочный центр»
- Евгений Куйвашев: заявочную книгу на ЭКСПО-2020 проверят в марте
- Стенд Екатеринбурга на выставке «Иннопром-2012» представит столицу Урала как город мировых событий
- Власти Екатеринбурга направили в заявочный комитет «ЭКСПО-2020» проект плана мероприятий по подготовке к выставке
Loading...