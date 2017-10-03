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МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стал членом международной ассоциации конгрессов и конференций

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. «Уральский выставочный центр» — МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стал членом международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) в статусе «Конгресс-бюро Свердловской области». Об этом сообщает департамент информполитики региона.



«Это позволяет компании выступать в качестве заявителя на международные мероприятия в интересах всего региона. На сегодняшний день ICCA является одним из крупнейших и наиболее значимых профессиональных сообществ в мире, включает более 950 членов в 88 различных странах», — пояснили в департаменте.



Как рассказал генеральный директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов, подтверждающее письмо было получено 29 сентября. Теперь выставочный центр имеет доступ к обширному информационному ресурсу ICCA, к базам участников, мероприятий, подрядчиков, а это — возможность участвовать в конкурсах и размещать заявки на организацию мероприятий.



«Благодаря этому МВЦ попадает в реестр профессиональных организаторов мероприятий. Мы можем выбирать, где участвовать и заявляться самим. Сама площадка Екатеринбург-ЭКСПО также попала в реестр и доступна к выбору другим участникам. В планах МВЦ — привлекать международные конференции и конгрессы, которые проводятся корпорациями и международными профессиональными организациями», — пояснил И. Данилов.



Напомним, в календаре мероприятий МВЦ на октябрь — туристическая выставка Expotravel, 100+ Forum Russia, открытый чемпионат Сибири и Урала по бодибилдингу, гастрономический фестиваль «Рыба-Дичь», выставка «Горное дело». Крупнейшим мероприятием ноября станет чемпионат WorldSkills Hi-Tech, который пройдет на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» с 3 по 7 ноября.

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