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На «Уралвагонзаводе» вспомнили про проблемные активы

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Совет директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» (УВЗ) утвердил порядок работы с проблемными активами. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.



Решение об этом было принято единогласно.



Отметим, что финансовое состояние корпорации в последние годы оставляет желать лучшего. В 2014 году чистый убыток организации по МСФО составил 5,3 млрд руб., в 2015 году — 16,4 млрд руб., в 2016 году — 4,5 млрд руб. В I полугодии 2017 года показатель составил 3 млрд 133 млн руб., что на 39,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года.



Многомиллиардные убытки УВЗ могут быть связаны с высокими расходами на непрофильные активы и проекты. В предыдущие годы корпорация тратила серьезные средства на продвижение своей продукции на крупнейших промышленных и военных выставках. Появлялись громкие медиапроекты: «Танкопедия», «UVZ-Shop». Однако в этом году стратегия УВЗ полностью изменилась. Практически все проекты были свернуты.



Кроме того, корпорация накопила серьезную задолженность перед своими контрагентами. В арбитражном суде Свердловской области находятся десятки исков о взыскании средств за поставленные товары и оказанные услуги.



Напомним, что 27 декабря 2016 года 100% акций НПК «Уралвагонзавод», которые ранее находились в федеральной собственности, передали в качестве имущественного взноса государства в состав госкорпорации «Ростех». 9 марта 2017 года новый владелец принял решение заменить команду топ-менеджеров корпорации. Новым генеральным директором УВЗ был назначен Александр Потапов.

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