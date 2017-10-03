Дайджест
МИД Венгрии раскритиковал украинский закон об образовании
3 октябрь 2017 (13:05)
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает «ударом в спину» принятие Киевом закона о тотальной украинизации образования. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Во время встречи со своим румынским коллегой Сийярто отметил «естественность» совместного выступления Будапешта и Бухареста против украинского закона. Он считает, что закон об образовании противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Венгрия и Румыния.
Также министр увидел серьезную угрозу в том, что на рассмотрение украинских парламентариев отправились законопроекты о языке и гражданстве.
Сийярто напомнил, что, по мнению Будапешта, новый законодательный акт нарушает права национальных меньшинств на Украине.
Во время встречи со своим румынским коллегой Сийярто отметил «естественность» совместного выступления Будапешта и Бухареста против украинского закона. Он считает, что закон об образовании противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Венгрия и Румыния.
Также министр увидел серьезную угрозу в том, что на рассмотрение украинских парламентариев отправились законопроекты о языке и гражданстве.
Сийярто напомнил, что, по мнению Будапешта, новый законодательный акт нарушает права национальных меньшинств на Украине.
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