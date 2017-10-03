Дайджест

Тимошенко оштрафовали за незаконное пересечение границы

3 октябрь 2017 (13:04)

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины вручили административный протокол о незаконном пересечении государственной границы в пункте пропуска «Шегини» лидеру фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко. Об этом сообщил помощник главы ведомства Олег Слободян, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня сотрудники службы в рамках своих полномочий вручили Тимошенко протокол о незаконном пересечении границы 10 сентября», — сказал Слободян.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении польско-украинской границы и назначил ему штраф.

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