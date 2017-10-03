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В Красноярском крае на пешеходном переходе погибли три человека
3 октябрь 2017 (13:02)
В Красноярском крае автомобиль сбил насмерть трех пешеходов, среди которых двое детей. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошел в городе Шарыпово примерно в 21:00 по местному времени (17:00 мск). Погибшие переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Это, по предварительным данным, мальчик 10-11 лет, девочка 6-7 лет и мужчина. Их личности устанавливаются.
Водитель машины задержан. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного полицейского главка Владимира Юрченко, ему 25 лет. За год этот человек привлекался к ответственности 18 раз. Речь идет о разного рода административных нарушениях. Юрченко добавил, что водитель не пытался скрыться с места аварии.
Инцидент произошел в городе Шарыпово примерно в 21:00 по местному времени (17:00 мск). Погибшие переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Это, по предварительным данным, мальчик 10-11 лет, девочка 6-7 лет и мужчина. Их личности устанавливаются.
Водитель машины задержан. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного полицейского главка Владимира Юрченко, ему 25 лет. За год этот человек привлекался к ответственности 18 раз. Речь идет о разного рода административных нарушениях. Юрченко добавил, что водитель не пытался скрыться с места аварии.
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