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Коммунальные службы Екатеринбурга обещают дать тепло во все жилые дома до 10 октября

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. В Екатеринбурге теплом обеспечены 100% объектов социальной сферы и почти 99% жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



«По жилым домам подключение по всем магистралям практически завершено. Процент подключения близок к 99%, однако есть пусковые повреждения», — рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.



Что касается повреждений, то самое крупное — на улице Шевченко. В ближайшее время службы его должны устранить, после чего потребители получат тепло. Также имеются мелкие аварии в микрорайонах Компрессорном, Химмаше, в отдаленных территориях. Устраняют их рабочие бригады в круглосуточном режиме. Энергетики обещают, что тепло будет подано в кротчайшие сроки.



В. Гейко отметил, что в этом году подключение идет с опережением графика, но низкие температуры не на стороне коммунальщиков, и запросы от жителей обоснованы.



«Задача — полностью подать тепло екатеринбуржцам до 10 октября. Жителей домов, где есть проблемы с подключением, Управление ЖКХ просит обращаться в управляющие компании и ТСЖ, которые знают о причинах (авария или налаживание гидравлического режима) и выполняемых мероприятиях», — рассказали в пресс-службе.

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