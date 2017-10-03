Новости дня

Google: Квартиры-студии практически не пользуются популярностью у свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. За последние пять лет жители Свердловской области стали на 69% чаще искать информацию о приобретении товаров или недвижимости в интернете. Согласно совместному исследованию Google и Ipsos, чаще всего их интересует покупка квартиры, автомобиля и телефона.



58% запросов о покупке недвижимости посвящены однокомнатным квартирам. На втором месте оказались двухкомнатные квартиры — 28%, что на 5% выше, чем в среднем по стране.



«Трехкомнатным квартирам и больше было посвящено 11% запросов, а студии практически не пользовались популярностью — им посвящено всего 3% запросов», — отмечают авторы исследования.



Самыми популярными автомобильными брендами в Свердловской области, как и в среднем по стране, стали Hyundai, Toyota и KIA. Среди телефонов жители региона преимущественно искали информацию об iPhone, Samsung и Xiaomi. Техникой пользователи интересуются не только в поиске, но и на YouTube. Наиболее популярный контент в этой категории — обзоры и сравнения моделей.



По данным опроса компаний, интернетом пользуются 70% жителей Екатеринбурга. По возрастным категориям 27% занимают пользователи в возрасте от 25 до 34 лет, 19% — от 35 до 44 лет, а 15% — от 20 до 24 лет. Примечательно, что почти 14% составляют люди старше 55 лет.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: