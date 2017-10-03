Кризис
Россияне стали больше экономить на еде и лечении
3 октябрь 2017 (12:03)
За последний месяц большинство россиян экономили на продуктах питания и на лечении. Об этом свидетельствуют данные опроса инФОМ, проведенного для Банка России.
На мясе и птице экономили 26%, на рыбе и морепродуктах — 24%, на сыре и колбасе — 24%, еще 23% экономили на одежде, обуви и кожгалантерее. На лечении своих детей или родственников экономили 8% респондентов, а на покупку лекарств решили не тратиться 11% опрошенных.
Только 14% экономили на услугах кафе и ресторанов, 9% — на алкогольных напитках и сигаретах.
При этом 41% опрошенных не экономили на продуктах питания в течение последних трех месяцев.
Также россияне в сентябре стали экономить на ремонте жилья (21%), на технике для дома (9%), на мебели (7%).
Согласно данным опроса, в сентябре 2017 года 51% россиянам пришлось отказаться от запланированных трат.
На мясе и птице экономили 26%, на рыбе и морепродуктах — 24%, на сыре и колбасе — 24%, еще 23% экономили на одежде, обуви и кожгалантерее. На лечении своих детей или родственников экономили 8% респондентов, а на покупку лекарств решили не тратиться 11% опрошенных.
Только 14% экономили на услугах кафе и ресторанов, 9% — на алкогольных напитках и сигаретах.
При этом 41% опрошенных не экономили на продуктах питания в течение последних трех месяцев.
Также россияне в сентябре стали экономить на ремонте жилья (21%), на технике для дома (9%), на мебели (7%).
Согласно данным опроса, в сентябре 2017 года 51% россиянам пришлось отказаться от запланированных трат.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Россияне стали больше экономить на еде и лечении
- Во II квартале две трети россиян экономили на продуктах питания
- Во II квартале две трети россиян экономили на продуктах питания
- Более 30% россиян отказывают себе в мясе
- Почти 50% россиян стали больше экономить на еде
Loading...