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За восемь месяцев в Екатеринбурге было продано почти 26 тыс. новых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. В январе-августе 2017 года в Екатеринбурге было продано 25 тыс. 949 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 19% выше показателя за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург».



«В августе зафиксирован один из лучших показателей по количеству проданных машин за один месяц в этом году. Дилеры Екатеринбурга реализовали 3 675 автомобилей, что на 17% выше результата за август 2016 года. Больше машин в этом году было продано только в марте и июне», — говорится в сообщении.



В топ-10 по итогам августа изменений не произошло. На первом месте Lada, продажи которой за восемь месяцев выросли на 48%. На втором месте Renault — рост на 24%, на третьем KIA — рост 54%.



«В течение года растет количество брендов с положительной динамикой продаж, например, по итогам января-марта их было 18, после шести месяцев 21, а сейчас уже 22. В ближайшее время мы ожидаем, что Toyota и GAZ, которые пока в топ-10 идут с отрицательными показателями, исправят свои результаты на плюс», — отмечает директор «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин.



В премиальном сегменте продолжает уверенно лидировать Lexus. BMW, который в прошлом месяце обошел Mercedes-Benz в борьбе за 3-е место, закрепился на своей позиции. Стоит отметить, что самую большую динамику роста продаж машин премиум-класса демонстрируют Jaguar и Infiniti — 10% и 98% соответственно.



Доля Екатеринбурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам восьми месяцев 2017 года составила 2,6% (год назад — 2,4%).

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