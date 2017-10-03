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УБРиР и «Белагропромбанк» заключили соглашение о принципах сотрудничества

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и ОАО «Белагропромбанк» заключили соглашение о принципах сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.



Стороны рассчитывают, что документ будет способствовать поддержанию и продвижению международной деятельности их клиентов.



«Соглашение создает прочный фундамент для долгосрочного партнерства. Каждый банк теперь может предложить клиентам другого полный спектр своих услуг в соответствии со стандартами обслуживания, которые предусмотрены его внутренней политикой и процедурами», — прокомментировал начальник управления торгового и проектного финансирования УБРиР Сергей Охрименко.

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