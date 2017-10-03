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В Екатеринбурге временный автобус № 7 изменит маршрут
3 октябрь 2017 (11:07)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. В Екатеринбурге маршрут временного автобуса № 7 «Драмтеатр — Дворец молодежи — Драмтеатр», который был запущен в связи с перекрытием движения на Макаровском мосту, с 3 октября будет изменен. Об этом сообщает ЕМУП «МОАП».
Автобус поедет по улицам 8 Марта, проспект Ленина, Московская, Челюскинцев, Бориса Ельцина. Пассажиров он будет возить с 07.00 до 20.35.
В час пик он будет ходить с интервалом 10 минут, в выходные дни — с интервалом 20 минут.
Автобус поедет по улицам 8 Марта, проспект Ленина, Московская, Челюскинцев, Бориса Ельцина. Пассажиров он будет возить с 07.00 до 20.35.
В час пик он будет ходить с интервалом 10 минут, в выходные дни — с интервалом 20 минут.
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