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В Екатеринбурге временный автобус № 7 изменит маршрут

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. В Екатеринбурге маршрут временного автобуса № 7 «Драмтеатр — Дворец молодежи — Драмтеатр», который был запущен в связи с перекрытием движения на Макаровском мосту, с 3 октября будет изменен. Об этом сообщает ЕМУП «МОАП».



Автобус поедет по улицам 8 Марта, проспект Ленина, Московская, Челюскинцев, Бориса Ельцина. Пассажиров он будет возить с 07.00 до 20.35.



В час пик он будет ходить с интервалом 10 минут, в выходные дни — с интервалом 20 минут.

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