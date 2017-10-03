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В Свердловской области в сентябре выявили 367 нарушений на объектах жилищного строительства
3 октябрь 2017 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Сотрудники отдела строительного надзора за объектами жилья свердловского Госжилнадзора в сентябре организовали 80 проверок на объектах капстроительства и выявили 367 нарушений. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Чаще всего ревизоры сталкивались с нарушением обязательных требований технических регламентов и проектной документации (200 нарушений), правил безопасности (98 нарушений), а также плохим контролем строительного и приемочного толка (69 нарушений).
«По результатам осуществления регионального государственного строительного надзора составлено 80 актов, 43 предписания, 15 протоколов, выдано 7 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе энергетической эффективности и оснащенности объекта капстроительства приборами учета используемых энергетических ресурсов», — говорится в сообщении.
Чаще всего ревизоры сталкивались с нарушением обязательных требований технических регламентов и проектной документации (200 нарушений), правил безопасности (98 нарушений), а также плохим контролем строительного и приемочного толка (69 нарушений).
«По результатам осуществления регионального государственного строительного надзора составлено 80 актов, 43 предписания, 15 протоколов, выдано 7 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе энергетической эффективности и оснащенности объекта капстроительства приборами учета используемых энергетических ресурсов», — говорится в сообщении.
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