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АСВ аккредитовало банк ВТБ и Райффайзенбанк

УрБК, Москва, 03.10.2017. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) аккредитовало банк ВТБ и Райффайзенбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей государственной АСВ.



Банки получили право участвовать в конкурсах по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай.



Таким образом, в настоящее время при АСВ аккредитовано 62 банка.

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