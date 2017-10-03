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За восемь месяцев россияне потратили на иномарки более 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 03.10.2017. За период с января по август 2017 года россияне потратили на покупку иномарок 1,1 трлн руб., что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».



Лидером по выручке на российском рынке является японская Toyota, которая от продажи новых легковых автомобилей получила 134 млрд руб. — на 2% меньше, чем годом ранее.



Вторая строчка в этом рейтинге принадлежит корейской KIA (127 млрд руб.; +40%).



Третье место среди иностранных брендов занимает корейский Hyundai, которому удалось заработать 99 млрд руб. (+20%). В пятерку лидеров здесь также попадают немецкие Mercedes-Benz (96 млрд руб.; -7%) и BMW (72 млрд руб.; +13%).



На долю иномарок в общем объеме выручки на российском рынке приходится 90%. Соответственно, оставшиеся 10% — это выручка от продаж автомобилей отечественных марок, что эквивалентно примерно 115 млрд руб. (+16%).

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