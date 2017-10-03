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В Свердловской области прокуратура отменила более 440 проверок юрлиц и предпринимателей в 2018 году

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Прокуратура Свердловской области завершает первый этап формирования плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в регионе на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



«На первом этапе прокуроры области рассмотрели проекты ежегодных планов проведения проверок контролирующими органами на 2018 год, которые включали в себя в общей сложности около 5,8 тыс. проверочных мероприятий предпринимателей и юридических лиц, что почти на 940 меньше запланированных проверок, чем при формировании плана на 2017 год. Прокуроры внимательно изучили планы и уже исключили более 440 необоснованных проверок», — говорится в сообщении.



Так, отклонены ряд проверок Управления Роспотребнадзора России по Свердловской области, регионального ГУ МЧС России по Свердловской области, Управления ГИБДД ГУ МВД России, а также органов местного самоуправления.



«Основными причинами отклонения предложенных проверок стало включение в план субъектов малого бизнеса в нарушение установленного законом на 2016-2018 годы моратория на проведение в отношении них проверок, несовпадение сведений о проверяемых лицах с данными ЕГРЮЛ и ЕГРИП, неистечение необходимого срока со дня проведения последней проверки, даты государственной регистрации», — отмечают в пресс-службе.



Кроме того, в отношении ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запланированы проверки одновременно несколькими контролирующими органами. В связи с этим прокуратура предложила органам государственного контроля и надзора до 1 ноября 2017 года согласовать сроки совместных проверочных мероприятий.



На втором этапе в ноябре прокуратура области будет проводить работу по совмещению проверок, запланированных несколькими органами контроля в отношении одного и того же субъекта предпринимательской деятельности.

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