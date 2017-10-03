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ММК сертифицировал арматуру по белорусским стандартам

УрБК, Магнитогорск, 03.10.2017. ПАО «ММК» завершило процедуру сертификации арматурного проката сертификационным органом Республики Беларусь «БелСтандартЦентр». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Данный сертификационный центр проводит независимую оценку состояния производства и качества продукции на соответствие требованиям белорусских стандартов и регламентов», — говорится в сообщении.



По результатам сертификации «БелСтандартЦентр» подтвердил соответствие арматурного проката, производимого ПАО «ММК», требованиям технического регламента ТР 2009/13/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», технических условий СТБ 1706-2006 «Арматура напрягаемая для ЖБК» и выдал соответствующие сертификаты, которые позволяют использовать арматуру производства ПАО ММК строительной отраслью Республики Беларусь.

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