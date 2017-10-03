Новости дня
ММК сертифицировал арматуру по белорусским стандартам
3 октябрь 2017 (09:07)
УрБК, Магнитогорск, 03.10.2017. ПАО «ММК» завершило процедуру сертификации арматурного проката сертификационным органом Республики Беларусь «БелСтандартЦентр». Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Данный сертификационный центр проводит независимую оценку состояния производства и качества продукции на соответствие требованиям белорусских стандартов и регламентов», — говорится в сообщении.
По результатам сертификации «БелСтандартЦентр» подтвердил соответствие арматурного проката, производимого ПАО «ММК», требованиям технического регламента ТР 2009/13/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», технических условий СТБ 1706-2006 «Арматура напрягаемая для ЖБК» и выдал соответствующие сертификаты, которые позволяют использовать арматуру производства ПАО ММК строительной отраслью Республики Беларусь.
«Данный сертификационный центр проводит независимую оценку состояния производства и качества продукции на соответствие требованиям белорусских стандартов и регламентов», — говорится в сообщении.
По результатам сертификации «БелСтандартЦентр» подтвердил соответствие арматурного проката, производимого ПАО «ММК», требованиям технического регламента ТР 2009/13/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», технических условий СТБ 1706-2006 «Арматура напрягаемая для ЖБК» и выдал соответствующие сертификаты, которые позволяют использовать арматуру производства ПАО ММК строительной отраслью Республики Беларусь.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ММК-МЕТИЗ подтвердил соответствие требованиям международных стандартов ISO
- ОАО «СинТЗ» прошло сертификацию на соответствие системы менеджмента качества
- Сертификационный центр «Материал»: продукция ПНТЗ полностью соответствует требованиям Межгосударственного авиационного комитета
- ООО «НЛМК-Сорт» констатировало сокращение объемов реализации арматурного проката
- Предприятия Сортового дивизиона НЛМК сократили объем отгрузки товарной стальной заготовки
Loading...