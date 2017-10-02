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Оборудование для производства и разлива напитков компании «Бест Ботлинг» выставлено на торги
2 октябрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Арбитражный управляющий обанкротившегося ООО «Бест Ботлинг» выставил на продажу оборудование, которое предназначено для производства и розлива минеральной воды, безалкогольных напитков, сокосодержащих напитков в одноразовые бутылки.
Начальная цена лота составляет 96 млн 280 тыс. 205 руб. Итоги торгов планируется подвести 3 ноября 2017 года.
Напомним, что в 1997 году в Сысерти начал работать завод безалкогольных напитков «Бест Ботлинг» (Сысерть). Его собственником была группа компаний «Бест», в которую впоследствии вошли несколько предприятий различной направленности. В 2014 году в отношении компаний холдинга начали поступать иски на крупные суммы, а в марте 2015 года имущество ГК «Бест» было арестовано за долги по кредитам. В сентябре 2015 года банкротом была признана одна из структур холдинга — ООО «Бест-ботлинг».
Начальная цена лота составляет 96 млн 280 тыс. 205 руб. Итоги торгов планируется подвести 3 ноября 2017 года.
Напомним, что в 1997 году в Сысерти начал работать завод безалкогольных напитков «Бест Ботлинг» (Сысерть). Его собственником была группа компаний «Бест», в которую впоследствии вошли несколько предприятий различной направленности. В 2014 году в отношении компаний холдинга начали поступать иски на крупные суммы, а в марте 2015 года имущество ГК «Бест» было арестовано за долги по кредитам. В сентябре 2015 года банкротом была признана одна из структур холдинга — ООО «Бест-ботлинг».
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