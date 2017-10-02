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Свердловская Госавтоинспекция в связи с холодами призывает автомобилистов к осторожности

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. В Свердловской области из-за неблагоприятных погодных условий (минусовые температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега) возможен всплеск числа ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.



В связи с этим ведомство призывает водителей транспортных средств отказаться от резких и необдуманных маневров, в том числе не допускать резких торможений, двигаться с пониженной скоростью, особенно там, где возможно появление пешеходов на проезжей части. Водителям, не обладающим навыками управления транспортными средствами в неблагоприятных дорожных условиях, а также имеющим небольшой стаж вождения, ГИБДД рекомендует вообще отказаться от вождения.



Также Госавтоинспекция призывает автомобилистов побеспокоиться о смене летней резины на зимнюю и установке на заднее стекло транспортного средства знака «Шипы».



Пешеходам рекомендуется соблюдать меры безопасности при нахождении на дороге, а также иметь на одежде световозвращающие элементы.



«Сегодня с утра осадки в виде снега были по Пермскому направлению, а также на севере области. Произошло уже более 10 ДТП, в которых люди не пострадали, но транспортные средства получили механические повреждения», — отмечают в пресс-службе.

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