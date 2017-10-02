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Жительницу Нижнего Новгорода убили из-за мобильного телефона

Жителя Новосибирска заподозрили в разбойном нападении на 19-летнюю девушку ради мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).



По версии следствия, мужчина нанес своей жертве ножевые ранения, оказавшиеся смертельными.



По данным следствия, в ночь на 29 сентября находившийся в состоянии алкогольного опьянения 32-летний подозреваемый познакомился в интернете с 19-летней девушкой и договорился о встрече. Затем он прибыл в квартиру, где находилась потерпевшая и временно проживающие в квартире 30-летняя и 20-летняя девушки.



В какой-то момент у подозреваемого и потерпевшей возникла ссора, после чего мужчина нанес своей жертве как минимум шесть ножевых ранений, оказавшихся смертельными, и ранил 20-летнюю девушку (ее 30-летняя сожительница в это время пряталась на балконе).

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