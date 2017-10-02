Дайджест
В Крыму пресекли деятельность экстремистской организации
2 октябрь 2017 (17:41)
В Крыму ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму.
«УФСБ по Республике Крым совместно с МВД по Республике Крым пресечена деятельность международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», деятельность которой запрещена на территории России», — говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что в ходе КТО в Дагестане ликвидировали двух боевиков, причастных к убийству полицейского.
«УФСБ по Республике Крым совместно с МВД по Республике Крым пресечена деятельность международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», деятельность которой запрещена на территории России», — говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что в ходе КТО в Дагестане ликвидировали двух боевиков, причастных к убийству полицейского.
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