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Главный тренер ФК «Динамо» извинился перед болельщиками

2 октябрь 2017 (17:41)

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев принес извинения болельщикам команды после матча 12-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Об этом сообщает RT.

«Болельщики имеют право (уйти с трибуны), но пусть они простят нас», — заявил Калитвинцев.

«Динамо» потерпело разгромное поражение от «Локомотива» со счетом 0:3.

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