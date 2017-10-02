Дайджест
Главный тренер ФК «Динамо» извинился перед болельщиками
2 октябрь 2017 (17:41)
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев принес извинения болельщикам команды после матча 12-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Об этом сообщает RT.
«Болельщики имеют право (уйти с трибуны), но пусть они простят нас», — заявил Калитвинцев.
«Динамо» потерпело разгромное поражение от «Локомотива» со счетом 0:3.
«Болельщики имеют право (уйти с трибуны), но пусть они простят нас», — заявил Калитвинцев.
«Динамо» потерпело разгромное поражение от «Локомотива» со счетом 0:3.
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