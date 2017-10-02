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Вблизи Индонезии произошло мощное землетрясение

У северной оконечности индонезийского острова Моротай произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую Геофизическую службу РАН.



По данным службы, землетрясение произошло в 396 км севернее города Тернате.



Эпицентр имел координаты 4.13 градуса северной широты и 128.62 градуса восточной долготы.

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