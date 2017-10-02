Дайджест
На Дальнем Востоке без света остались 6 тыс. человек
2 октябрь 2017 (17:40)
В Хабаровском крае из-за прохождения циклона отключилось электроснабжение в ряде районов, без энергии остались более 6 тыс человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона, передает портал «Газету.ру».
«Было нарушено электроснабжение в 40 населенных пунктах Хабаровского, им. Лазо, Вяземского и Бикинского районов. Сейчас на всех объектах энергетики, пострадавших от циклона, работают аварийные бригады. Пока без света остаются более 6 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Якутске полностью восстановили электроснабжение и подачу тепла после аварии на ГРЭС.
«Было нарушено электроснабжение в 40 населенных пунктах Хабаровского, им. Лазо, Вяземского и Бикинского районов. Сейчас на всех объектах энергетики, пострадавших от циклона, работают аварийные бригады. Пока без света остаются более 6 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Якутске полностью восстановили электроснабжение и подачу тепла после аварии на ГРЭС.
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