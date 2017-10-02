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Бюджет России в следующие два года рискует недополучить 150-200 млрд рублей

УрБК, Москва, 02.10.2017. Счетная палата РФ оценивает риски недопоступления доходов в бюджет 2018-2020 годов на сумму 150-200 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы контрольного ведомства Татьяны Голиковой.



«Совокупные риски доходной части федерального бюджета оцениваются нами в 150-200 млрд руб.», — сказала Т. Голикова.



В частности, по ее словам, прогноз по доходам бюджета сформирован без учёта планируемых в следующие годы налоговых изменений.



«Кроме того, риск неисполнения доходной части заложен в различной оценке Минфином и Росимуществом объемов доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим РФ от 200 млрд руб. в 2018 году до 250 млрд руб. в 2020 году. По нашему мнению, и исходя из фактического поступления доходов по этому источнику в 2017 году, прогноз Росимущества оценивается более реалистично», — сказала Т. Голикова.

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