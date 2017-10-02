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УФАС признало ненадлежащей рекламу магазина «Казанова 69» в метро Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Свердловское Управление ФАС России признало рекламу магазина «Казанова 69» в метро Екатеринбурга нарушающей ФЗ «О рекламе». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, ранее в управление поступило заявление физического лица о распространении в вагонах метро рекламы товара, реализуемого магазинами «Казанова 69», которая, по мнению заявителя, содержит признаки нарушения ФЗ «О рекламе», поскольку в ней использован оскорбительный и непристойный образ.



«Заявитель указала, что в вагонах метро 06.04.2017 ею была обнаружена реклама товара магазина «Казанова 69», в которой использован фрагмент лица от носа до шеи; в центре рекламы крупным планом изображён приоткрытый рот, губы, обведенные на 3/4 темным цветом, как помадой, слегка прикусанный язык, кончик которого высунут изо рта и приподнят вверх. По ее мнению, данная реклама пошлая, низкая, отвратительная и противозаконная», — пояснили в пресс-службе.



Кроме того, заявитель в материалы дела представила опрос, проведенный среди граждан в районе ТЦ «Дирижабль» у ст. метро «Ботаническая» в Екатеринбурге. По результатам опроса, как отмечает заявитель, больше двадцати респондентов считают, что в рекламе «Казанова 69»: «Шоколад, воспламеняющий страсть для него и для нее» использован оскорбительный и непристойный образ.



Таким образом, изучив материалы дела, комиссия Свердловского УФАС России признала рекламу магазина «Казанова 69», распространенную в вагонах метро Екатеринбурга, ненадлежащей.

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