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Официальный курс долл. США снизился на 20 коп., евро — на 54 коп.

2 октябрь 2017 (17:15)

УрБК, Москва, 02.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября. Курс долл. США снизился на 20,35 коп., до 57,81 руб., курс евро — на 54,07 коп., до 67,9 руб.

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