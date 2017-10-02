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Автомобиль Chevrolet Cruze обанкротившейся компании «Уником Партнер» выставили на продажу за 376 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Арбитражный управляющий обанкротившейся инвестиционной компании (ИК) «Уником Партнер» выставил на продажу автомобиль Chevrolet Cruze. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Начальная цена лота составляет 376 тыс. руб. Итоги торгов планируется подвести 6 ноября 2017 года.



Напомним, что после отзыва лицензии осенью 2014 года «Уником Партнер» не смог вернуть денежные средства более чем 1 тыс. клиентов, как частных, так и корпоративных. В ноябре 2015 года полиция возбудила против руководителей компании уголовное дело. Само общество решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2016 года было признано банкротом. Общая сумма финансовых требований 98 кредиторов к организации составила 580 млн руб.

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