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Автомобиль Chevrolet Cruze обанкротившейся компании «Уником Партнер» выставили на продажу за 376 тыс. рублей
2 октябрь 2017 (17:09)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Арбитражный управляющий обанкротившейся инвестиционной компании (ИК) «Уником Партнер» выставил на продажу автомобиль Chevrolet Cruze. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Начальная цена лота составляет 376 тыс. руб. Итоги торгов планируется подвести 6 ноября 2017 года.
Напомним, что после отзыва лицензии осенью 2014 года «Уником Партнер» не смог вернуть денежные средства более чем 1 тыс. клиентов, как частных, так и корпоративных. В ноябре 2015 года полиция возбудила против руководителей компании уголовное дело. Само общество решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2016 года было признано банкротом. Общая сумма финансовых требований 98 кредиторов к организации составила 580 млн руб.
Начальная цена лота составляет 376 тыс. руб. Итоги торгов планируется подвести 6 ноября 2017 года.
Напомним, что после отзыва лицензии осенью 2014 года «Уником Партнер» не смог вернуть денежные средства более чем 1 тыс. клиентов, как частных, так и корпоративных. В ноябре 2015 года полиция возбудила против руководителей компании уголовное дело. Само общество решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2016 года было признано банкротом. Общая сумма финансовых требований 98 кредиторов к организации составила 580 млн руб.
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