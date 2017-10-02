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УБРиР снизил ставки по ипотеке

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 29 сентября снизил ставки по ипотечной программе: по кредиту на рефинансирование — до 9,5% годовых, а по остальным продуктам — до 9,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Как рассказала руководитель дирекции перспективных проектов УБРиР Анастасия Перегримова, сейчас рефинансирование ипотеки — это наиболее востребованный банковский продукт, и, понимая повышенный спрос, УБРиР сделал этот кредит доступнее.



«Если посмотреть на структуру нашего ипотечного портфеля, то мы увидим, что сейчас более 20% всех договоров приходится на рефинансирование. Мы будем и дальше развивать эту услугу, активно работая с клиентами, которые уже имеют опыт исполнения обязательств по ипотечному кредиту. И в целом продолжим улучшать свою ипотечную программу», — пояснила Анастасия Перегримова.



Она отметила, что банк сфокусируется на максимальном упрощении процесса обслуживания кредитов.



«Нам нужно упростить процедуру как подачи заявки через любой канал с минимальным количеством действий для клиента, так и регистрации сделки», — отметила Анастасия Перегримова.



Планируется, что уже в начале 2018 года продуктовая линейка УБРиР будет расширена: появятся новые сервисы, которые позволят оформлять и обслуживать ипотечные кредиты доступно и удобно. Напомним, что УБРиР вышел на рынок жилищного кредитования с 1 марта в Екатеринбурге, Перми, Уфе, Челябинске, Нижнем Тагиле, а с 4 сентября ипотечная программа появилась в Новосибирске, Казани, Тюмени и Кирове. Планируется, что до конца 2018 года ипотечные центры появятся во всех регионах присутствия банка.

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