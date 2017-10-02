Новости дня
УБРиР снизил ставки по ипотеке
2 октябрь 2017 (16:59)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 29 сентября снизил ставки по ипотечной программе: по кредиту на рефинансирование — до 9,5% годовых, а по остальным продуктам — до 9,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Как рассказала руководитель дирекции перспективных проектов УБРиР Анастасия Перегримова, сейчас рефинансирование ипотеки — это наиболее востребованный банковский продукт, и, понимая повышенный спрос, УБРиР сделал этот кредит доступнее.
«Если посмотреть на структуру нашего ипотечного портфеля, то мы увидим, что сейчас более 20% всех договоров приходится на рефинансирование. Мы будем и дальше развивать эту услугу, активно работая с клиентами, которые уже имеют опыт исполнения обязательств по ипотечному кредиту. И в целом продолжим улучшать свою ипотечную программу», — пояснила Анастасия Перегримова.
Она отметила, что банк сфокусируется на максимальном упрощении процесса обслуживания кредитов.
«Нам нужно упростить процедуру как подачи заявки через любой канал с минимальным количеством действий для клиента, так и регистрации сделки», — отметила Анастасия Перегримова.
Планируется, что уже в начале 2018 года продуктовая линейка УБРиР будет расширена: появятся новые сервисы, которые позволят оформлять и обслуживать ипотечные кредиты доступно и удобно. Напомним, что УБРиР вышел на рынок жилищного кредитования с 1 марта в Екатеринбурге, Перми, Уфе, Челябинске, Нижнем Тагиле, а с 4 сентября ипотечная программа появилась в Новосибирске, Казани, Тюмени и Кирове. Планируется, что до конца 2018 года ипотечные центры появятся во всех регионах присутствия банка.
Как рассказала руководитель дирекции перспективных проектов УБРиР Анастасия Перегримова, сейчас рефинансирование ипотеки — это наиболее востребованный банковский продукт, и, понимая повышенный спрос, УБРиР сделал этот кредит доступнее.
«Если посмотреть на структуру нашего ипотечного портфеля, то мы увидим, что сейчас более 20% всех договоров приходится на рефинансирование. Мы будем и дальше развивать эту услугу, активно работая с клиентами, которые уже имеют опыт исполнения обязательств по ипотечному кредиту. И в целом продолжим улучшать свою ипотечную программу», — пояснила Анастасия Перегримова.
Она отметила, что банк сфокусируется на максимальном упрощении процесса обслуживания кредитов.
«Нам нужно упростить процедуру как подачи заявки через любой канал с минимальным количеством действий для клиента, так и регистрации сделки», — отметила Анастасия Перегримова.
Планируется, что уже в начале 2018 года продуктовая линейка УБРиР будет расширена: появятся новые сервисы, которые позволят оформлять и обслуживать ипотечные кредиты доступно и удобно. Напомним, что УБРиР вышел на рынок жилищного кредитования с 1 марта в Екатеринбурге, Перми, Уфе, Челябинске, Нижнем Тагиле, а с 4 сентября ипотечная программа появилась в Новосибирске, Казани, Тюмени и Кирове. Планируется, что до конца 2018 года ипотечные центры появятся во всех регионах присутствия банка.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- УБРиР запускает ипотеку в регионы
- УБРиР запустил в региональных отделениях оформление ипотеки
- УБРиР снижает ставки по ипотеке
- УБРиР снизил ставки по жилищным кредитам: ипотека доступна от 10,8% годовых
- УБРиР выводит на рынок линейку ипотечных продуктов
Loading...