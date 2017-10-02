Академический район отметил восьмилетие

Академический район Екатеринбурга отпраздновал свое восьмилетие. За это время здесь вырос настоящий «город в городе» с сотнями домов, развитой инфраструктурой и особой атмосферой. Академический отличает не только яркий узнаваемый архитектурный стиль, добрососедские отношения, но и традиции встречать праздники. Мероприятия прошли на нескольких площадках в разных форматах. Жителей района порадовали новой аллеей, насыщенной шоу-программой, праздничным тортом, вручением iPhone 8 и фейерверком, а все горожане могли наблюдать за праздником в интернет-автобусе в режиме online.Торжественные мероприятия по случаю дня рождения Академического, который по традиции отмечается в семейный праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, начались в районе с самого утра. В Храме во имя Святых Божиих строителей состоялась божественная литургия, а после нее на месте будущего Преображенского парка района была заложена аллея: жители Академического, сотрудники АО «РСГ-Академическое» и УК «Академический» высадили 45 лиственниц.В течение дня на разных площадках района шла развлекательная программа с джамперами, выступлениями известного уральского кавер-бэнда DoUPaDoo и группы «Океаника». В полдень в центр города поехал музыкальный интернет-автобус.«Стать пассажирами необычного транспортного средства могли все желающие. В гости заглянули и известные екатеринбуржцы: участник шоу «Танцы» на ТНТ Владимир Рябинкин, певица Катя Слок, рекордсмен мира по конькобежному спорту Андрей Бобров, солист группы «Красная скрипка» Александр Рассказов и многие другие. В прямом эфире они поздравляли Академический, рассказывали интересные истории, пели песни, передавали приветы друзьям и знакомым, обсуждали строительство и пути развития района, его преимущества и перспективы», — сообщили в АО «РСГ-Академическое».За день интернет-автобус Академического побывал в пяти районах города, в том числе заехал к Оперному театру, на площадь 1905 года, железнодорожный вокзал, площадь Обороны. Весь маршрут активности интернет-автобуса можно было посмотреть в прямом эфире на четырех интернет-площадках — на Youtube, Instagram, Vkontakte и на сайте девелопера.«Вечером автобус вернулся «домой» в район — к новому офису продаж АО «РСГ-Академическое», где состоялся необычный арт-эксперимент. Художники-шаржисты вместе с жителями и гостями праздника создали двухметровую стену аватарок. Здесь же подвели итоги конкурса #АКАДЕМИЧЕСКОМУ8: весь сентябрь участники создавали фото Академического района с любым воплощением цифры 8 в кадре. На конкурс прислали более 150 работ, победительницей стала Анна Бочкова, которой и вручили iPhone8», — рассказали в АО «РСГ-Академическое».После подведения итогов конкурса гостей ждал праздничный торт и фейерверк. На площадки праздника пришли сотни жителей и гостей района, а в онлайн-активностях поучаствовало более 4 тыс. человек. Посетители отметили высокую организацию всех проведенных мероприятий.