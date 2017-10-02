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Потери бюджета России могут составить 34,6 млрд рублей ежегодно из-за НДС для иностранных интернет-магазинов

УрБК, Москва, 02.10.2017. Российский бюджет может потерять до 34,6 млрд руб. в год при введении НДС для иностранных интернет-магазинов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на совместное исследование ритейлера eBay и EY.



Аналитики отмечают, что в 2016 году в Россию поступило 233 млн посылок из иностранных интернет магазинов. Стоимость администрирования НДС такого количества посылок, по данным аналитиков, может составить 77,8-88,9 млрд руб. При этом поступления в бюджет от введения НДС составят 54,3 млрд руб.



В eBay и EY отмечают, что средняя стоимость посылки из иностранного интернет-магазина в России в 2016 году составила 1 295 руб.



По мнению аналитиков, рост спроса на дешевые товары может обусловить рост нелегального импорта.



«Повышение цен на товары иностранных интернет-магазинов может заставить потребителей искать альтернативные варианты по более низкой цене. Рост спроса на дешевые товары может привести к ситуации, когда некоторые российские компании могут сформировать предложение таких товаров путем их нелегального ввоза на территорию России без уплаты НДС и таможенных пошлин», — отмечается в исследовании.



Глава eBay в России Илья Кретов полагает, что введение НДС для иностранных интернет-магазинов приведет к росту цен для потребителей.



«Цены в ритейле, как онлайн, так и оффлайн, могут значительно вырасти без добавления ценности потребителю. У иностранных продавцов будет выбор: поднимать цены на выше, чем 15%, чтобы компенсировать размер дополнительного налога и связанные с этим операционные издержки, или закрыть Россию для продаж. Получив монополию на тот или иной товар внутри страны из-за ухода иностранных конкурентов, российский ритейл (и не только онлайн) сможет еще больше поднять цену», — сказал он.

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