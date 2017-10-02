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СКБ-банк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
2 октябрь 2017 (16:05)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. В СКБ-банке вступили в силу новые условия предоставления потребительского кредита «На всё про всё». Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Основные изменения коснулись снижения базовой процентной ставки. Теперь минимальная ставка по кредиту составляет всего 11,9% и зависит от уровня кредитоспособности заемщика.
«Кредит «На всё про всё» предоставляется на любые потребительские цели клиента. Оформить заявку на кредит можно онлайн: по телефону контакт-центра или на сайте, либо в офисах СКБ-банка. Более подробно познакомиться с новыми условиями предоставления потребительского кредита можно на сайте банка», — говорится в сообщении.
Новые условия потребительского кредита действуют в СКБ-банке с 1 октября 2017 года.
Основные изменения коснулись снижения базовой процентной ставки. Теперь минимальная ставка по кредиту составляет всего 11,9% и зависит от уровня кредитоспособности заемщика.
«Кредит «На всё про всё» предоставляется на любые потребительские цели клиента. Оформить заявку на кредит можно онлайн: по телефону контакт-центра или на сайте, либо в офисах СКБ-банка. Более подробно познакомиться с новыми условиями предоставления потребительского кредита можно на сайте банка», — говорится в сообщении.
Новые условия потребительского кредита действуют в СКБ-банке с 1 октября 2017 года.
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