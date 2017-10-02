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Минфин РФ предлагает докапитализировать Фонд развития промышленности на 16 млрд рублей

УрБК, Москва, 02.10.2017. Минфин РФ предлагает в текущем году докапитализировать Фонд развития промышленности на 16 млрд руб. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает «Прайм».



«Мы продолжим развитие хорошо зарекомендовавшего себя инструмента как Фонд развития промышленности. Мы даже в текущем году будем предлагать вам, парламентариям, рассмотреть вопрос об увеличении этого фонда на 16 млрд руб.», — заявил А. Силуанов.



По его словам, правительство РФ намерено продолжить предоставление льготных займов для отдельных отраслей промышленности через этот механизм.

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