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Группа ЧТПЗ примет участие в в работе VII Петербургского международного газового форума

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Группа ЧТПЗ примет участие в работе VII Петербургского международного газового форума, который состоится 3-6 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Группу ЧТПЗ представят главный акционер Андрей Комаров, генеральный директор трубного дивизиона Александр Грубман, коммерческий директор Денис Приходько, технический директор Кирилл Никитин.



«На крупнейшем российском газовом форуме Группа ЧТПЗ презентует собственный стенд, главным экспонатом которого станет образец трубы, изготовленный с применением лазерно-гибридной сварки. Возможности этой технологии с помощью номера «Распиливание человека» гостям форума продемонстрируют артист оригинального жанра, иллюзионист Анатолий Неметов и фокусник Роман Борщ», — говорится в сообщении.



Компания также будет представлена в коллективной экспозиции ПАО «Газпром» «Импортозамещение в газовой отрасли». На стенде Группа ЧТПЗ продемонстрирует высокотехнологичную продукцию для транспортировки сжиженного природного газа: трубы диаметром 88,9 мм и толщиной стенки 7,62 мм и отводы диаметрами 89, 159 и 325 мм.



Кроме того, в рамках форума представители компании примут участие в кадровой конференции «Человеческий капитал — инвестиции в устойчивую экономику России», где они поделятся опытом построения дуальной модели подготовки рабочих кадров на примере корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии».

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