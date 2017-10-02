Кризис
За два года в Свердловской области ликвидировали 81 ломбард
2 октябрь 2017 (15:09)
За период с 2015 по 2017 год в Свердловской области был ликвидировали 81 ломбард. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка России.
За 2015-2017 годы на основании исковых заявлений Банка России в УрФО было принято свыше 300 положительных решений судов о ликвидации ломбардов.
«На сегодняшний день на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 603 ломбарда, из них 259 — на территории Свердловской области. По сравнению с предыдущими годами, процент ломбардов, не предоставивших отчетность в Банк России, значительно сократился, с 40% до 6%», — сообщили в пресс-службе.
В 2017 году не представили отчет в Банк России 15 из вновь зарегистрированных ломбардов на территории УрФО. Из них всего четыре ломбарда находятся в Свердловской области.
За 2015-2017 годы на основании исковых заявлений Банка России в УрФО было принято свыше 300 положительных решений судов о ликвидации ломбардов.
«На сегодняшний день на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 603 ломбарда, из них 259 — на территории Свердловской области. По сравнению с предыдущими годами, процент ломбардов, не предоставивших отчетность в Банк России, значительно сократился, с 40% до 6%», — сообщили в пресс-службе.
В 2017 году не представили отчет в Банк России 15 из вновь зарегистрированных ломбардов на территории УрФО. Из них всего четыре ломбарда находятся в Свердловской области.
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