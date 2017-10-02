Ипотечный бум угрожает арендному рынку

В Свердловской области наблюдается рост числа оформленных ипотечных кредитов. Согласно данным Банка России, по итогам прошлого года в регионе выдали займы на общую сумму 44,9 млрд руб., что на 27,6% больше показателей предыдущего года. В 2017 году высокая динамика сохраняется. В последние месяцы число заключенных сделок на Среднем Урале стабильно увеличивается на 30-40% (по отношению к соответствующим месяцам 2016 года). Как отмечают эксперты, данная тенденция негативно влияет на рынок аренды жилья. Не секрет, что эти два сегмента активно конкурируют между собой. Нередко молодые семьи стоят перед выбором — платить за съемную квартиру или обслуживать ипотеку. Снижение процентных ставок, которое наблюдается в последнее время, заметно повлияло на предпочтения свердловчан.Главный драйвер развития ипотеки — снижение процентных ставок до исторического минимума. В настоящее время средний показатель по России составляет 11%. К концу года эксперты прогнозируют уменьшение ставки до однозначного уровня.«Последняя ставка около 11% фактическая. Но буквально за последние месяцы прошли очень серьезные снижения ставок и Сбербанком, и другими крупными российскими банками, и базовые ставки у них опустились ниже 10%. Поэтому я думаю, к концу года уже фактическая выдача окажется ниже 10-процентного уровня», — заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.Ипотечный бум привел к оттоку клиентов с рынка аренды жилья российских городов, в том числе в Екатеринбурге. В уральской столице отмечается рост числа невостребованных объектов и снижение ставок в отдельных сегментах.По данным исследования аналитического отдела ГК «Новосел», в феврале-августе 2017 года объем предложения в Екатеринбурге вырос на 2,2%.«Средняя месячная ставка на квартиры в эконом-сегменте в Екатеринбурге за последние полгода снизилась на 0,9% (с 17 тыс. 338 до 17 тыс. 179 руб.). По размерам объектов рост продемонстрировали трехкомнатные квартиры (плюс 11,6%). Снижение ставок отмечено на комнаты (минус 1,6%), однокомнатные (минус 6,5%) и двухкомнатные квартиры (минус 0,6%)», — сообщил начальник аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин.В настоящее время средняя стоимость аренды комнаты в Екатеринбурге составляет 8 тыс. 044 руб., «однушки» — 16 тыс. 020 руб., «двушки» — 20 тыс. 155 руб., «трешки» — 28 тыс. 646 руб.В структуре предложения самую большую долю занимают двухкомнатные и однокомнатные квартиры (36 и 35% соответственно). Комнаты занимают 16% рынка, трехкомнатные квартиры — 11%, четырехкомнатные и более — 2%.Президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Ирина Зырянова пока не видит серьезного ухудшения ситуации на рынке аренды жилья в Екатеринбурге. Однако не исключает такого развития событий из-за снижения ипотечных ставок.«Я не могу сказать, что у нас наблюдается ипотечный бум. Не знаю, откуда берутся цифры в 30-40%. В настоящее время мы пока не видим, чтобы рост ипотеки как-то негативно сказывался на рынке аренды. В дальнейшем это, конечно, возможно. Это покажет время. Безусловно, ипотека и аренда конкурируют между собой. Сейчас выгодно оформлять кредит. Таких низких ипотечных ставок в нашей истории никогда не было. Нечасто бывает возможным оформить сделку на таких выгодных условиях», — рассказала Ирина Зырянова.Несмотря на серьезные риски, пока ситуация на рынке аренды жилья Екатеринбурга остается стабильной, считает президент УПН.Впрочем, рано или поздно этот фактор скажется на сегменте съемного жилья. Известно, что подавляющее большинство людей, которые сейчас берут ипотеку, ранее арендовали квартиру. Соответственно, можно говорить о начале масштабного перераспределения спроса из одного сегмента в другой. В ближайшее время этот процесс может заметно ускориться. Аналитики прогнозируют непрерывное снижение ставок в конце 2017 года и в 2018-2019 году.