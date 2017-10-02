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Ректора УрГАУ избрали на пост вице-президента РАН

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил ректора Уральского аграрного государственного университета (УрГАУ) Ирину Донник с избранием вице-президентом Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



«Символично, что в тот год, когда мы празднуем сразу три знаковых юбилея — 85-летие академической науки Урала, 30-летие уральского отделения РАН и 25-летие научного Демидовского фонда — представитель от Свердловской области вошел в новый состав президиума Российской академии наук. Наука всегда являлась надёжной опорой промышленного роста и социально-экономического развития нашей страны», — говорится в поздравлении.



«Мое избрание в президиум Российской Академии наук — это подтверждение высокого статуса аграрной науки. Перед нами стоят сегодня серьезные задачи, такие как обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие инновационных технологий. Я верю, что Академия наук — главная консолидирующая сила в стране — поможет достигнуть высоких результатов при решении поставленных задач», — заявила Ирина Донник.



Стоит сказать, что кандидатуру Ирины Донник предложил избранный недавно президентом РАН Александр Сергеев и поддержали в ходе общего голосования члены академии наук. За Ирину Донник в качестве вице-президента РАН отдали 90% голосов.

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