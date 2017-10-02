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В агрохозяйстве «Каменское» Группы Синара завершается уборочная кампания

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Агрохозяйство «Каменское» (входит в Группу Синара) — один из крупнейших сельскохозяйственных комплексов Среднего Урала — завершает уборочную кампанию. Заготовка растительных культур идет с перевыполнением плана: сенажа на 118%, силоса на 150%, также в этом году зафиксирован рекорд предприятия по урожайности зерновых — 35 центнеров с гектара, сообщает пресс-служба Группы.



На сегодняшний день полностью завершена уборка сенажа, картофеля, рапса и зерновых культур. На заключительном этапе заготовка кукурузного силоса. В полях приступили к завершающему этапу уборочной — вспашке зяби. Зерносушильные комплексы занимаются подработкой зерна и очисткой от сорняков для хранения, а также подготовкой семенного материала для посевной кампании 2018 года.



В этом году агрохозяйство «Каменское» приобрело новый зерноуборочный комбайн Acros, грабли «Навигатор», французскую косилку Kuhn, Трактор МТЗ-1221 и два плуга-глубокорыхлителя. С помощью последних уже идет обработка почвы, которая за счет глубины разработки грунта на 40 см позволит сохранить в почве влагу и избежать образования плужной подошвы.



«Несмотря на недостаток тепла и избыток влаги, год для полеводства очень хороший. Об этом свидетельствуют показатели работы. Планы по кормозаготовке и уборке зерновых культур выполнены на 100%. Сейчас идет процесс формирования запасов, так называемого стабилизационного фонда на случай засушливых годов», — комментирует текущие итоги уборочной кампании директор агрохозяйства «Каменское» Александр Бахтерев.



Земельный фонд площадью 14,5 тыс. га позволяет обеспечить кормами 7 тыс. 600 голов крупного рогатого скота, в том числе 3 тыс. 300 голов дойного стада и 5 тыс. 300 голов свиней, а также заготовить семена зерновых культур для собственного производства и реализовать посевной материал сторонним организациям. Полностью уборочная кампания агрохозяйства «Каменское» завершится в первую декаду октября.

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