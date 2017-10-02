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В Свердловской области продолжаются перебои с выдачей загранпаспортов

2 октябрь 2017 (12:56)

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Жители Свердловской области продолжают жаловаться на трудности с получением загранпаспортов в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области.

Как передает корреспондент УрБК, в частности, в Екатеринбурге граждан, пришедших за документом старого образца по записи, просят подойти в другой день. Причиной этого называют отсутствие бланков.

Отметим, что ранее в ГУ МВД России по Свердловской области сообщали, что произошел технический сбой с поставкой бланков паспортов. Официальный представитель ведомства Валерий Горелых отмечал, что бланки уже поступили, и граждане получат свои документы.

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