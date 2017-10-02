Дайджест
США развернули кампанию против российских СМИ
2 октябрь 2017 (12:45)
США развернули кампанию против российских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
По ее словам, американские власти взялись за российские СМИ «по-крупному, по-настоящему».
«Уже приходят, уже вносят в списки, не продлевают аккредитацию, не продлевают визы и так далее», — приводит ТАСС ее слова.
Захарова добавила, что считает эту кампанию властей США колоссальной ошибкой, подчеркнув, что российская сторона «никогда инициативно никого не высылала, никому визы не закрывала».
По ее словам, американские власти взялись за российские СМИ «по-крупному, по-настоящему».
«Уже приходят, уже вносят в списки, не продлевают аккредитацию, не продлевают визы и так далее», — приводит ТАСС ее слова.
Захарова добавила, что считает эту кампанию властей США колоссальной ошибкой, подчеркнув, что российская сторона «никогда инициативно никого не высылала, никому визы не закрывала».
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