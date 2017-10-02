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США развернули кампанию против российских СМИ

США развернули кампанию против российских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».



По ее словам, американские власти взялись за российские СМИ «по-крупному, по-настоящему».



«Уже приходят, уже вносят в списки, не продлевают аккредитацию, не продлевают визы и так далее», — приводит ТАСС ее слова.



Захарова добавила, что считает эту кампанию властей США колоссальной ошибкой, подчеркнув, что российская сторона «никогда инициативно никого не высылала, никому визы не закрывала».

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