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90% жителей Каталонии проголосовали за независимость

За обретение Каталонией независимости от Испании проголосовали 90 процентов жителей региона, принимавших участие в референдуме. Об этом, как передает Reuters, заявили каталонские власти.



Явка составила 2,26 млн избирателей из 5,34 млн жителей региона, имеющих право на участие в голосовании, то есть 42,3%.



Голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании прошло в воскресенье, 1 октября. Центральная власть королевства всячески пытался помешать проведению плебисцита. В частности, сообщалось, что испанская полиция применила против голосовавших в Барселоне резиновые пули.

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