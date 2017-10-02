Дайджест
90% жителей Каталонии проголосовали за независимость
2 октябрь 2017 (12:45)
За обретение Каталонией независимости от Испании проголосовали 90 процентов жителей региона, принимавших участие в референдуме. Об этом, как передает Reuters, заявили каталонские власти.
Явка составила 2,26 млн избирателей из 5,34 млн жителей региона, имеющих право на участие в голосовании, то есть 42,3%.
Голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании прошло в воскресенье, 1 октября. Центральная власть королевства всячески пытался помешать проведению плебисцита. В частности, сообщалось, что испанская полиция применила против голосовавших в Барселоне резиновые пули.
Явка составила 2,26 млн избирателей из 5,34 млн жителей региона, имеющих право на участие в голосовании, то есть 42,3%.
Голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании прошло в воскресенье, 1 октября. Центральная власть королевства всячески пытался помешать проведению плебисцита. В частности, сообщалось, что испанская полиция применила против голосовавших в Барселоне резиновые пули.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Барселоне состоялся марш независимости
- Британцы проголосовали за выход из ЕС
- Сторонники отделения Каталонии получили большинство мандатов на парламентских выборах
- Более 1,5 млн жителей Каталонии высказались за независимость своего региона
- В Каталонии вместо референдума о независимости могут провести опрос населения
Loading...