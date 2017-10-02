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В Нью-Йорке скончался известный медиамагнат

В Нью-Йорке на 90-м году жизни скончался медиамагнат Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус-младший (S.I. Newhouse Jr). Об этом сообщается на сайте издательства Conde Nast, передает портал «Лента.ру».



«Сегодня печальный день для читателей этого журнала и для сотрудников Conde Nast, компании, которая его издает. В Нью-Йорке после продолжительной болезни скончался Сай Ньюхаус, человек, стоявший у истоков компании и руководивший ею на протяжении более 50 лет», — говорится в сообщении.



Помимо Conde Nast Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус, родившийся 8 ноября 1927 года, владел контрольным пакетом акций Discovery Communications и основанной в 1922 году компанией Advance Publications, которой принадлежат более 100 интернет-ресурсов и 140 изданий. Среди них — журналы Vogue, GQ, Gourmet, Signature и New Yorker. Состояние Ньюхауса-младшего оценивалось в 12,1 млрд долл. США.

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