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Ученые обнаружили в КНДР неосвоенные полезные ископаемые
2 октябрь 2017 (12:44)
Эксперты оценили потенциальную стоимость неосвоенных запасов полезных ископаемых в КНДР в 2,79 трлн долл. США. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ёнхап со ссылкой на доклад добывающей компании Korea Resources.
Аналитики подсчитали, что на территории КНДР находится в 14 раз больше ресурсов, нежели в Южной Корее. Их разработкой занимаются 38 компаний, 33 из которых — китайские, также заключены контракты с фирмами из Японии, Франции и Швейцарии.
Сеул отказался от ведения бизнеса с Пхеньяном в 2010 году, после торпедной атаки северокорейскими войсками корвета Чхонан. Тогда погибли 50 южнокорейцев, в том числе двое гражданских лиц.
Аналитики подсчитали, что на территории КНДР находится в 14 раз больше ресурсов, нежели в Южной Корее. Их разработкой занимаются 38 компаний, 33 из которых — китайские, также заключены контракты с фирмами из Японии, Франции и Швейцарии.
Сеул отказался от ведения бизнеса с Пхеньяном в 2010 году, после торпедной атаки северокорейскими войсками корвета Чхонан. Тогда погибли 50 южнокорейцев, в том числе двое гражданских лиц.
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