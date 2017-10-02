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Ученые обнаружили в КНДР неосвоенные полезные ископаемые

Эксперты оценили потенциальную стоимость неосвоенных запасов полезных ископаемых в КНДР в 2,79 трлн долл. США. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ёнхап со ссылкой на доклад добывающей компании Korea Resources.



Аналитики подсчитали, что на территории КНДР находится в 14 раз больше ресурсов, нежели в Южной Корее. Их разработкой занимаются 38 компаний, 33 из которых — китайские, также заключены контракты с фирмами из Японии, Франции и Швейцарии.



Сеул отказался от ведения бизнеса с Пхеньяном в 2010 году, после торпедной атаки северокорейскими войсками корвета Чхонан. Тогда погибли 50 южнокорейцев, в том числе двое гражданских лиц.

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